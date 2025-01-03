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Херсонщині передали три сучасні реанімобілі

Центру екстреної допомоги Херсонщини передали три сучасні реанімобілі. Їх вартість становить 12 мільйонів гривень.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, спецавтівки обладнані усім необхідним для  надання медичної допомоги.

Херсонщині передали три сучасні реанімобілі. Фото: пресслужбі Херсонської ОВАХерсонщині передали три сучасні реанімобілі. Фото: пресслужбі Херсонської ОВА
Херсонщині передали три сучасні реанімобілі. Фото: пресслужбі Херсонської ОВАХерсонщині передали три сучасні реанімобілі. Фото: пресслужбі Херсонської ОВА

«Ця допомога вкрай важлива, оскільки через постійні ворожі обстріли швидкі регулярно зазнають пошкоджень», — говориться в повідомленні. 

Зазначається, що транспорт придбали за підтримки міністерства охорони здоров'я України та державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ».

Нагадаємо, що Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині.

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