Херсонщині передали три сучасні реанімобілі
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:34, 03 січня, 2025
-
Центру екстреної допомоги Херсонщини передали три сучасні реанімобілі. Їх вартість становить 12 мільйонів гривень.
Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, спецавтівки обладнані усім необхідним для надання медичної допомоги.
«Ця допомога вкрай важлива, оскільки через постійні ворожі обстріли швидкі регулярно зазнають пошкоджень», — говориться в повідомленні.
Зазначається, що транспорт придбали за підтримки міністерства охорони здоров'я України та державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ».
Нагадаємо, що Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині.
Останні новини про: Херсонщина