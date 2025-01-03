Ім’я Героя Олексія Слющенка спроектували на «Батьківщину-Матір» під час новорічного звернення Зеленського

Ім’я загиблого миколаївця, військовослужбовця 123-ї бригади тероборони ЗСУ Олексія Слющенка спроектували на «Батьківщину-Матір» під час новорічного звернення Володимира Зеленського.

Як повідомили у підрозділі, Олексій Слющенко брав участь у звільненні Миколаївської та Херсонської областей від окупантів. Крім того, обороняв аеродром «Кульбакине».

Ім’я Героя Олексія Слющенка закарбували на «Батьківщині-Матері під час звернення президента. Фото: 123 бригада тероборони ЗСУ Ім’я Героя Олексія Слющенка закарбували на «Батьківщині-Матері під час звернення президента. Фото: 123 бригада тероборони ЗСУ

5 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на островах Херсонщини він загинув від смертельного поранення. У Героя залишилися дружина та маленька донька.

Олексій Слющенко, відомий своїми досягненнями в пауерліфтингу, був багаторазовим чемпіоном України з даного виду спорту. Крім того, він отримав титул чемпіона світу у 2012 році на змаганнях, які проходили у Празі. У 2018 році Олексій Слющенко отримав звання чемпіона України з бодібілдингу. Також він працював тренером у спортклубах Миколаєва.