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Новостворена бригада берегової оборони відбила наступ на Херсонщині

В Україні створили новий підрозділ — 40-у окрему бригаду берегової оборони. Військові вже успішно відбили наступ на одному з напрямків Херсонщини.

Про це повідомили у підрозділі.

«40 ОБрБО знищує логістику окупантів і вчить ворога плавати у крижаній воді Херсонщини без плавзасобів», — говориться у повідомленні. 

Бригада запрошує всіх охочих приєднатися до своїх лав та стати частиною сильного і непохитного підрозділу. Контакти для рекрутингу: +38 066 052 10 40, 40obrbo.recruit@gmail.com

Бригада запрошує всіх охочих доєднатися до своїх лав. Фото: 40 ОБрБОБригада запрошує всіх охочих доєднатися до своїх лав. Фото: 40 ОБрБО

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач Збройних Сил України наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.

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