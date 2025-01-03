Новостворена бригада берегової оборони відбила наступ на Херсонщині
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- Світлана Іванченко
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19:44, 03 січня, 2025
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В Україні створили новий підрозділ — 40-у окрему бригаду берегової оборони. Військові вже успішно відбили наступ на одному з напрямків Херсонщини.
Про це повідомили у підрозділі.
«40 ОБрБО знищує логістику окупантів і вчить ворога плавати у крижаній воді Херсонщини без плавзасобів», — говориться у повідомленні.
Бригада запрошує всіх охочих приєднатися до своїх лав та стати частиною сильного і непохитного підрозділу. Контакти для рекрутингу: +38 066 052 10 40, 40obrbo.recruit@gmail.com.
Раніше повідомлялось, що головнокомандувач Збройних Сил України наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.
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