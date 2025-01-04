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Контроль за онлайн-казино: Зеленський затвердив ліквідацію КРАІЛ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт президента УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: сайт президента України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачеє ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це йдеться у законопроєкті № 9256-д.

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року має бути створений новий уповноважений орган, який не матиме колегіального статусу. Також передбачається визначення міністерства, що відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу та лотерей.

Крім того, законопроєкт передбачає низку обмежень щодо азартних ігор в Україні, зокрема:

  • Запровадження додаткових механізмів для обмеження доступу до гральних закладів і участі в азартних іграх для вразливих категорій населення на час дії воєнного стану;
  • Вдосконалення інструментів контролю за діяльністю грального бізнесу, зокрема через проведення контрольних закупівель і моніторинг мережі інтернет;
  • Встановлення нових критеріїв для анулювання ліцензій, посилення вимог до ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, а також визначення вимог до надавачів послуг у цій сфері.

Документ також забороняє рекламу азартних ігор, за винятком реклами на телебаченні та радіо у нічний час, у медіа для аудиторії старше 21 року, а також на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією від 21 року.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні почала діяти заборона на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх..

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