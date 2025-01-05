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Уряд планує продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Уряд планує продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ. Архівне фото МикВістіУряд планує продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ. Архівне фото МикВісті

Термін добровільного відновлення служби після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Верещук.

Заступниця керівника ОП повідомила, що в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Ця пропозиція, за її словами, була обговорена на міжвідомчій нараді з питань ветеранської політики та соціального захисту військових.

«1 січня 2025 року спливає термін для добровільного повернення на службу після СЗЧ. Ми обговорюємо можливість продовження цього терміну (точна тривалість — питання для подальшого обговорення)», — зазначила Ірина Верещук.

Вона також повідомила, що обговорення цього питання вже ведеться з оборонним комітетом Верховної Ради.

Серед інших ініціатив для вирішення проблеми СЗЧ пропонується активніше залучати рекрутерів з бойових підрозділів.

«Якщо комусь вдається успішно повернути бійця у стрій, то потрібно дати цим людям працювати та усіляко підтримати їх. (І, до речі, не допускати ситуацій, коли підрозділ домовляється про повернення людини після СЗЧ, а її спрямовують до іншого підрозділу)», — додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил. 

Також повідомлялось, що у серпні народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

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