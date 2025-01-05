Уряд планує продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ
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- Володимир Коваль
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3:23, 05 січня, 2025
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Термін добровільного відновлення служби після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Верещук.
Заступниця керівника ОП повідомила, що в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Ця пропозиція, за її словами, була обговорена на міжвідомчій нараді з питань ветеранської політики та соціального захисту військових.
«1 січня 2025 року спливає термін для добровільного повернення на службу після СЗЧ. Ми обговорюємо можливість продовження цього терміну (точна тривалість — питання для подальшого обговорення)», — зазначила Ірина Верещук.
Вона також повідомила, що обговорення цього питання вже ведеться з оборонним комітетом Верховної Ради.
Серед інших ініціатив для вирішення проблеми СЗЧ пропонується активніше залучати рекрутерів з бойових підрозділів.
«Якщо комусь вдається успішно повернути бійця у стрій, то потрібно дати цим людям працювати та усіляко підтримати їх. (І, до речі, не допускати ситуацій, коли підрозділ домовляється про повернення людини після СЗЧ, а її спрямовують до іншого підрозділу)», — додала Ірина Верещук.
Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.
Також повідомлялось, що у серпні народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.
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