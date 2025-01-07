Рекорд у небі: український пілот F-16 знищив шість ракет за один виліт

Літак F-16. Фото: Getty Images

Український пілот винищувача F-16 під час однієї з масштабних атак Росії на Україну встановив унікальне досягнення, збивши шість ворожих крилатих ракет за один бойовий виліт.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За словами Ігната, льотчик F-16 спершу випустив усі чотири ракети типу «повітря - повітря», успішно знищивши чотири крилаті ракети противника. Проте він зафіксував ще одну ціль і прийняв рішення застосувати авіаційну гармату.

«Збивати крилаті ракети гарматою — це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною», — розповів пілот Юрію Ігнату.

У Повітряних силах наголосили, що цей випадок є винятковим: вперше в історії пілот F-16 зумів знищити шість крилатих ракет за один виліт, причому дві з них були знешкоджені за допомогою авіаційної гармати.

Ігнат також підкреслив, що, хоча Україна отримала не найновіші модифікації F-16, українські льотчики щодня демонструють високий професіоналізм, використовуючи техніку на межі її можливостей.

Нагадаємо, сили ППО у ніч на 6 січня збили дві російські керовані авіаракети Х-59 над Миколаївщиною.