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Миколаївській лікарні швидкої допомоги передали мікроскоп для нейрохірургії

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії. Фото: Управління охорони здоров'я МиколаєваМиколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаєва

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаєва.

Операційний мікроскоп виробництва німецької компанії Carl Zeiss Meditec AG придбаний держаною вже доставили у лікарню і ввели в експлуатацію.

Мікроскоп оснащений модулями для підключення до навігаційних систем і передачі даних, а також флуоресцентними модулями для покращеної візуалізації пухлин, судин і здорової тканини. Вказується, що оптика допомагатиме лікарям проводити найскладніші маніпуляції на тканинах мозку, судинах та спинному мозку.

«Зокрема, вона допомагає видаляти пухлини мозку, лікувати аневризми та судинні патології, проводити операції на хребті, а також виконувати реконструктивні втручання тощо», — йдеться у повідомленні.

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії. Фото: Управління охорони здоров'я МиколаєваМиколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаєва

Нагадаємо, що на початку року Дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання від міжнародних благодійників.

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