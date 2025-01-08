У Південноукраїнську хочуть дерусифікувати ряд пам’ятників, а три з них знести

Місто Південноукраїнськ. Фото: Олександр Жебет

У Південноукраїнську планують демонтувати три пам’ятні знаки та ще п’ять реставрувати.

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Південноукраїнської міської ради.

На розгляд депутатів міської ради винесли питання про демонтаж конструкції «Вічного вогню» у вигляді п’ятикутної зірки розташованої на п’єдесталі, на якому встановлена стела Меморіального комплексу Захисників України.

Також планують знести пам’ятник Ігорю Курчатову, який розташований на бульварі Мрій міста Південноукраїнська. Зазначимо, що бюст Ігорю Курчатову у місті встановили у другій половині 1986 року створено. Він фізик, засновник і перший директор Інституту атомної енергії з 1943 року по 1960 рік, розробник атомної бомби.

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Під знесення може потрапити і пам’ятний знак «1941-1945», який розташований на бульварі Мрій.

Водночас на території міста планують затерти певні надписи та елементи на таких пам’ятних знаках:

два пам’ятні знаки з прізвищами загиблих, які розташовані біля стели Меморіального комплексу Захисників України: замінити зображення п’ятикутових зірок на напис або їх видалити;

пам’ятний знак до 40-річчя Перемоги, який розташовано у сквері «Перемоги»: привести у відповідність до стандартів державної мови напис «Парк Победы» (перекласти на українську мову — «сквер Перемоги») та напис «Заложен 9 мая 1985 года в честь 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах» зашліфувати.

Також надписи перекладуть з російської на українську на таких пам’ятках:

пам’ятний знак «Пам’яті війни в Афганістані», який розташований на території Меморіального комплексу Захисників України: привести напис «Памяти воинам интернационалистам» у відповідність до стандартів державної мови ;

пам’ятний знак «Чорнобильська Мадонна», який розташований на території Меморіального комплексу Захисників України: перекласти напис «Чернобыль. Помним. Скорбим» у відповідність до стандартів державної мови;

Скриншот проєкту рішення

Демонтаж пам'ятників

В Одесі 30 грудня 2024 року перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому.

Також повідомлялося, що Міністерство культури України чекає від місцевої влади Миколаєва рішення про подальшу долю трьох радянських пам’ятників. Мова йде про вилучення з реєстру та демонтаж монументів Шурі Коберу та Віті Хоменку, Олексію Гмирьову та пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції.

Крім того, у Миколаєві до кінця року мали оновити меморіальний комплекс на честь 68-ми десантників-ольшанців.