Українцям за кордоном пропонуватимуть роботу на оборонних підприємствах з бронюванням, — Чернишов

Олексій Чернишов Фото: Facebook

Україна готова розгорнути центи бронювання за кордоном, щоб знайти українців готових працювати на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов в ефірі Радіо Свобода.

Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення». За словами Олексія Чернишова, деякі індустрії потребують фахівців «як повітря».

«Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», — зазначив він.

Нагадаємо, що станом на грудень 2024 року за кордоном нині перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.