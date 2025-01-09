Українцям за кордоном пропонуватимуть роботу на оборонних підприємствах з бронюванням, — Чернишов
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- Альона Коханчук
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12:20, 09 січня, 2025
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Україна готова розгорнути центи бронювання за кордоном, щоб знайти українців готових працювати на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.
Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов в ефірі Радіо Свобода.
Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення». За словами Олексія Чернишова, деякі індустрії потребують фахівців «як повітря».
«Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», — зазначив він.
Нагадаємо, що станом на грудень 2024 року за кордоном нині перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.
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