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Миколаївська лікарня отримала від міжнародних партнерів термоконтейнери для зберігання вакцин

Термоконтейнери для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. Фото: Управління Охорони Здоров'я Миколаєва.Термоконтейнери для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. Фото: Управління Охорони Здоров'я Миколаєва.

Миколаївський Центр первинної медичної допомоги №5  в якості гуманітарної допомоги від UNICEF отримав термоконтейнери для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.

Про це повідомили в Управлінні Охорони Здоров'я Миколаєва.

Зазначається, що такі термоконтейнери необхідні для дотримання умов «холодового ланцюга» при транспортуванні, а також тимчасовому зберіганні вакцин на базі закладу та при їх використанні мобільними бригадами.

«Надійний холодовий ланцюг — запорука успіху будь-якої програми імунізації.  Вдячні партнерам за оновлення важливого обладнання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала мікроскоп для нейрохірургії.

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