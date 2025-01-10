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З окупації вдалось повернути 17 українців, серед них — три родини з Херсонщини

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzsЗ тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzs

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 громадян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, повернули чоловіка, який втратив кінцівку внаслідок обстрілів та «пережив жорстоке поводження через позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України». Зараз він проходить реабілітацію.

Також вдалось повернути три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша — потребувала медичної допомоги через похилий вік.

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzsЗ тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzs

Крім цього серед повернутих:

  • літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію РФ, щоб повернутися додому;
  • літній чоловік з інвалідністю, який має проблеми із зором та потребує медичної допомоги і особливого догляду;
  • 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дії, вона потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;
  • чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території, та виявив бажання виїхати заради свого майбутнього;
  • дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну Уряду України територію. 
З тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzsЗ тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzs
З тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzsЗ тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzs
З тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzsЗ тимчасово окупованих територій вдалось повернути 17 українців. Фото: dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, на підконтрольну територію України повернули пʼятеро дітей у межах програми Президента Bring Kids Back UA, а також трьох дорослих.

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