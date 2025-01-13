Росія нарощує ППО біля Сімферополя, послаблюючи інші ділянки фронту, — партизанський рух

Росіяни збільшують сили ППО біля Сімферополя, фото: партизанський рух «АТЕШ»

В районі військового аеродрому «Гвардійське» біля окупованого Сімферополя в Криму росіяни нарощують сили та засоби протиповітряної оборони. Таке озброєння російська армія відтягує з інших ділянок фронту.

Про це 13 січня повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Представники українського підпілля звернули увагу, що росіяни активно використовують аеродром «Гвардійське» для базування своєї авіації та логістики на окупованому українському півострові.

«У районі аеродрому ми зафіксували значне збільшення систем ППО, виявивши безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій», — йдеться в повідомленні.

Росіяни збільшують сили ППО біля Сімферополя, фото: партизанський рух «АТЕШ» Росіяни збільшують сили ППО біля Сімферополя, фото: партизанський рух «АТЕШ»

Також партизани додали, що даний об'єкт відіграє «ключову роль» у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні військ РФ на півдні України.

В «АТЕШ» показали фото систем ППО противника та розкрили координати летовища.

«Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму», — йдеться в заяві підпільників.

Також у вони додали, що усю отриману інформацію вони передали Силам оборони України.

Росіяни збільшують сили ППО біля Сімферополя, фото: партизанський рух «АТЕШ» Росіяни збільшують сили ППО біля Сімферополя, фото: партизанський рух «АТЕШ»

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим, його можна повернути дипломатичним шляхом.

Нагадаємо також, що українські захисники мають план повернення окупованого Росією Криму та знищення незаконного Керченського мосту, але реалізація цього плану виявляється складнішою, ніж очікувалося.

За словами представника Головного управління Міністерства оборони України Андрія Юсова, наразі російські війська використовують тимчасово окупований півострів як важливу військову базу і стратегічну територію для логістики.