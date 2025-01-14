Намагався підкупити прикордонника щоб переправити до Румунії 5 чоловіків: судитимуть жителя Одещини
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- Марія Хаміцевич
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11:39, 14 січня, 2025
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Жителя Саф’янівської громади Одещини підозрюють в організації втечі за кордон пʼятьох своїх знайомих. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.
Як повідомили у Нацполіції Одеської області, викрили чоловіка у листопаді минулого року.
За даними слідства, згідно плану, який 47-річний чоловік розробляв протягом кількох місяців, його клієнти повинні були плисти на двох гумових човнах по річці з України до Румунії. Щоб усунути перешкоди на їхньому шляху, він запропонував прикордоннику пʼять тисяч доларів, аби той у свою зміну забезпечив їм «зелений коридор». Але прикордонник повідомив про це керівництву.
В останній момент чоловіки, які мали плисти, знизили ціну й надали організатору всього дві тисячі доларів, які він віддав прикордоннику, і привіз клієнтів на автівці до водойми за 100 метрів до державного кордону. Там їх і затримали, йдеться в повідомленні.
Чоловіку загрожує, згідно з частиною 2 статті 332 та частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, до семи років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.
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