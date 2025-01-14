Намагався підкупити прикордонника щоб переправити до Румунії 5 чоловіків: судитимуть жителя Одещини

Жителя Одещини судитимуть за організацію втечі за кордон пʼятьох знайомих, фото: Нацполіція

Жителя Саф’янівської громади Одещини підозрюють в організації втечі за кордон пʼятьох своїх знайомих. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, викрили чоловіка у листопаді минулого року.

За даними слідства, згідно плану, який 47-річний чоловік розробляв протягом кількох місяців, його клієнти повинні були плисти на двох гумових човнах по річці з України до Румунії. Щоб усунути перешкоди на їхньому шляху, він запропонував прикордоннику пʼять тисяч доларів, аби той у свою зміну забезпечив їм «зелений коридор». Але прикордонник повідомив про це керівництву.

В останній момент чоловіки, які мали плисти, знизили ціну й надали організатору всього дві тисячі доларів, які він віддав прикордоннику, і привіз клієнтів на автівці до водойми за 100 метрів до державного кордону. Там їх і затримали, йдеться в повідомленні.

Чоловіку загрожує, згідно з частиною 2 статті 332 та частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, до семи років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Жителя Одещини судитимуть за організацію втечі за кордон пʼятьох знайомих, фото: Нацполіція Жителя Одещини судитимуть за організацію втечі за кордон пʼятьох знайомих, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.