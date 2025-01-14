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Прикордонники затримали росіянина, який організував трансфер чоловіків з Одещини до Придністровʼя

Росіянин намагався переправити чоловіків з Одещини до Придністровʼя, фото: ДПСУРосіянин намагався переправити чоловіків з Одещини до Придністровʼя, фото: ДПСУ

На Кучурганському лимані Одеської області прикордонники затримали пасажирів надувного човна. Вони намагалися перетнути кордон з молдавським Придністровʼям. Організатором схеми виявився громадянин Росії.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у вівторок, 14 січня.

За словами прикордонників, вони виявили надувний човен з підвісним мотором, який вночі плив до українського берега. Співробітники ДПСУ дочекалися, поки плавзасіб пришвартується й прийме двох чоловіків. Після цього пасажирів та рульового затримали.

За кермом човна був 29-річний росіянин, який проживає у Придністровʼї. Як зʼясувалося, військовозобовʼязані знайшли переправника через месенджер. Вони мали заплатити йому по три тисячі доларів.

Росіянину за незаконне переправлення осіб через державний кордон «світить» від 3 до 7 років позбавлення волі. Інформацію щодо нього передали поліції. Пасажирам загрожують штрафи від 8,5 тисяч гривень до 13,6 тисяч гривень або від 10 до 15 діб арешту.

Нагадаємо, що також затримали жителя Саф’янівської громади Одещини, якого підозрюють в організації втечі за кордон пʼятьох своїх знайомих. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.

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