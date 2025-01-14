Аграрії Херсонщини цьогоріч планують збільшити посівні площі кавунів

Кавуни на Херсонщині. Фото: ХОДА

На Херсонщині у цьому році планують збільшити площі посівів кавунів та динь у півтора, або ж навіть у два рази. А ось від деяких культур довелося відмовитись через проблеми зі зрошувальними системами.

Про це в інтерв’ю «IPC-Південь» розповів директор Департаменту сільського господарства Херсонської ОВА Дмитро Юнусов.

Він повідомив, що загалом під урожай 2024 року засіяли понад 150 тисяч гектарів земель області. Через відсутність зрошення на Херсонщині змушені були відмовитись від культур, які вирощувались тільки на поливі. Це такі культури, як, наприклад, кукурудза та рис.

Також він розповів, що 2024 року аграрії регіону засіяли більше тисячі гектарів баштанними культурами. Урожай при цьому зріс у 7-8 разів, з 3 тисяч тонн 2023 року до 22,5 тисяч тонн торік.

Він зазначив, що без звільнення лівобережжя Херсонщини вийти на той рівень, який був до війни, неможливо, оскільки ґрунти лівобережжя відрізняються від ґрунтів правобережжя області. Однак цьогоріч вже планують збільшити площі посіву.

«Спілкувався з фермерами, які засівали кавуни 2024 року. Всі вони планують збільшувати площі. Наш херсонський кавун дуже популярний, на нього був високий попит і в Харківській, і в Київській, і в областях заходу України. Й навіть коли наші кавуни ще не виросли на полях, вони вже були закуплені підприємцями з інших регіонів. Зважаючи на такий попит, ми плануємо 2025 року збільшити площі під херсонські кавуни у півтора-два рази», — розповів Дмитро Юнусов.

Також він додав, що площі посівів залежать і від розмінування земель. Також пріоритетним завданням на рік є відновлення зрошення по області. У 2024 році вже відновили 3 тисячі гектарів на Інгулецькій системі зрошення, тож у 2025 планується збільшити площі поливу до 6 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялося, зо у 2024 році площі вирощування кавунів та динь у Миколаївській області збільшилися на 28% порівняно з попереднім роком.