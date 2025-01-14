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У дитячій лікарні Одеси запрацювала «Школа Супергероїв»

В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили освітній центр «Школа супергероїв», де навчаються діти, які перебувають на лікуванні.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у Facebook.

За її словами, заняття тут почали ще влітку — педагоги працювали з дітьми в їхніх палатах, поки тривав ремонт приміщення. За цей час команда вчителів провела понад 1800 уроків.

«Зараз школа має все необхідне для повноцінного навчання: окремі кабінети для дошкільнят, учнів молодших і старших класів, власного методиста та педагогів, які викладають понад 10 предметів», — йдеться у повідомленні.

В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook

Крім цього, у школі облаштували кабінет дитячого психолога, де діти можуть знайти необхідну підтримку.

Освітній заклад на Одещині відвідали Олена Зеленська та Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Фундація Олени Зеленської профінансувала створення шести таких шкіл у 2024 році та планує відкрити ще шість у 2025-му.

«У планах на 2025-й — відкриття щонайменше шести нових Шкіл Супергероїв при лікарнях у Чернігові, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві, а також відновлення осередку в «Охматдиті», який постраждав від російського удару», — додали у повідомленні.

В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook
В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook
В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook
В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook
В Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/FacebookВ Одеській дитячій лікарні відкрили «Школу Супергероїв». Фото: Олена Зеленська/Facebook

Нагадаємо, у Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень

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