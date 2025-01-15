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У Молдові викрили мережу, яка нелегально переправляла українців за кордон з Одещини

У Молдові розкрили схему нелегального переправлення чоловіків з України, фото: Прикордонна поліція МолдовиУ Молдові розкрили схему нелегального переправлення чоловіків з України, фото: Прикордонна поліція Молдови

Молдовські прикордонники викрили мережу, яка організовувала нелегальне переправлення чоловіків з України за кордон. Схема діяла понад рік.

Про це 15 січня повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

За даними слідства, група складалася з трьох громадян Молдови і діяла з 2023 року. Вони шукали в Україні клієнтів, які хотіли нелегально потрапити до країн Євросоюзу. Їм надавали інструкції, як перетнути кордон в обхід КПП. Коли українці опинялися у Молдові, їх селили у готелі. Свої послуги організатори оцінювали від трьох до пʼяти тисяч доларів.

Усіх трьох учасників групи затримали молдовські прикордонники. В одного з них вилучили автомобіль, на якому перевозили втікачів. Їм загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі зі штрафом і забороною обіймати певні посади від трьох до пʼяти років.

Нагадаємо, що на Кучурганському лимані Одеської області прикордонники затримали пасажирів надувного човна. Вони намагалися перетнути кордон з молдавським Придністровʼям. Організатором схеми виявився громадянин Росії.

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