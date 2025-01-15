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Начальника штабу на Миколаївщині підозрюють у незаконних виплатах бойових військовим

Начальнику штабу повідомили про підозру в недбалому ставленні військовослужбовця до служби/ Фото:ДБРНачальнику штабу повідомили про підозру в недбалому ставленні військовослужбовця до служби/ Фото:ДБР

На Миколаївщині начальника штабу одного з військових підрозділів підозрюють у безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовець доручив нараховувати виплати підлеглому без достатнього фахового досвіду. Той оформив побратимам винагороду за участь у бойових діях. Начальник штабу не перевірив це і погодив документи на виплату.

Вказується, що через це держава зазнала збитків на понад 4,3 мільйона гривень. Начальнику штабу повідомили про підозру в недбалому ставленні військовослужбовця до служби. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовиці однієї з військових частин Миколаївщини, яка допустила перерахування місячної зарплати бійців на рахунок цивільного.

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