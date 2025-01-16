У Миколаєві презентували поштову марку «I’m Fine»

Поштова марка та конверт «I’m Fine». Фото: Суспільне Миколаїв/Федір Бондар

У четвер, 16 січня, у Миколаєві презентували новий поштовий набор від «Укрпошти», до якого входить марка «I’m Fine».

Про це повідомив начальник Миколаївського відділу компанії Дмитро Маляс, передає «Суспільне. Миколаїв».

Погашення поштової марки «I’m Fine». Фото: Суспільне Миколаїв/Федір Бондар

На марці зображена інсталяція, яка містить артефакти війни. Зокрема 12 розстріляних та порваних уламків знаків «Пішохідний перехід», які символізують людей, загиблих від рук російських військових на переходах. Композиція була представлена на фестивалі «Burning Man» у США влітку 2024 року.

«Назва марки — відповідь на запитання: «Як справи?». Ми мимоволі відповідаємо: «Все добре», хоча насправді все може бути зовсім не так. Це символ незламності українців», — зазначив Дмитро Маляс.

Тираж марки становить 500 тисяч екземплярів. У поштовий набір також входить художній конверт. Придбати марку можна у всіх відділеннях «Укрпошти» або на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, що у Миколаєві погасили поштову марку серії «Міста героїв», для якої використали фото «МикВісті».