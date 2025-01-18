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Залізничника та працівника київського метро підозрюють у підготовці до диверсій

У Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУУ Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУ

У Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. За даними правоохоронців, підозрювані шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари російських військ.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки, йдеться в повідомленні.

Завербованого агента перевели у «режим очікування» і «розконсервували» після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Чоловік отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак РФ.

До роботи на росіян також залучили харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень. Завданням харків'янина було відстежувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія – під виглядом робочих поїздок – зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

У Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУУ Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУ
У Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУУ Києві та Харківській області нейтралізували агентурну мережу ФСБ. Фото: СБУ

Крім того, встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і матір підозрюваного.

«За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного підозрюваного у Києві. Одночасно у Харкові було затримано іншого підозрюваного.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на РФ. Також знайшли вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);  частинами 1, 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що а Одещині затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ракетних і дронових ударів по військових об'єктах.

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