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Військові можуть отримати посилки через «Нову пошту» за 1 гривню у прифронтових регіонах

Фото: 24 каналУ прифронтових регіонах військові можуть отримати посилки через «Нову пошту» за 1 гривню. Фото: 24 канал

«Нова пошта» приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку «Армія+». Відтепер українські військові за 1 гривню можуть отримувати посилки у прифронтових регіонах. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що військовослужбовці в «Армія+» можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кілограм за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

«Щоб скористатися послугою, достатньо згенерувати штрих-код у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, застосунок «Армія+» презентували у серпні. Застосунок надає військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.

Раніше у застосунку «Армія+» додали п’ять нових електронних рапортів, які охоплюють різні етапи служби військових, зокрема в складних ситуаціях, таких як травми або повернення з полону.

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