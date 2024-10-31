Цифрове оновлення: у застосунку «Армія+» з’явилися нові електронні рапорти. Фото: rbc.ua

У застосунку «Армія+» додали п’ять нових електронних рапортів, які охоплюють різні етапи служби військових, зокрема в складних ситуаціях, таких як травми або повернення з полону.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

— Щомісяця в «Армія+» з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг, наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У версії 2.0 «Армія+» доступні такі рапорти:

Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. Військовослужбовці чи їхні близькі можуть використовувати цю довідку для отримання державних виплат;

Виїзд за межі гарнізону. Цей рапорт дозволяє військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку або вирішення особистих справ;

Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров'я. У разі погіршення самопочуття або травми солдат може отримати тимчасове звільнення від служби для відновлення здоров’я;

Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту. Це гарантоване право для нових військовослужбовців, які вступають на службу в ЗСУ за контрактом;

Відпустка після звільнення з полону. Бійці, які планують продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку.

Крім того, у нових рапортах розширився функціонал: тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам доступна інформація про попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти може переглядати, що рапорт солдата вже погодив командир взводу, що спрощує процес прийняття рішень.

Оновлення спрямовані на підвищення ефективності управління та підтримки військових під час служби.

Раніше повідомлялося, що в додатку «Армія+» зареєструвалось вже 150 тисяч військовослужбовців.