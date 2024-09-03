У застосунку «Армія+» зареєструвалися вже 150 тисяч військових, — Міноборони

Застосунок «Армія+», Фото: Міноборони

Вже 150 тисяч військових успішно пройшли авторизацію у застосунку «Армія+». Застосунок, як відомо, запрацював 8 серпня.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті Міністерства оборони.

Зазначається, що першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом «Армія+» буде масштабована на всі Сили оборони.

«Нам багато говорили і говорять, що військо незмінне. Але позначка у 150 тисяч військових у застосунку доводить — зміни можливі і люди зацікавлені у цих змінах. Ми щодня працюємо над викликами і оброблюємо нові запити, щоб більше військових змогли підтвердити свій статус і використовувати «Армія+», — сказала замміністра.

У застосунку «Армія+» військовослужбовцям доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.

У відомстві зазначили, що загалом понад 500 військових частин уже впровадили «Армія+» Завдяки застосунку вже подано 2700 е-рапортів. Вони мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові.

Окрім цього, від початку роботи «Армія+» 45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі «Оберіг». Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від захисників та допомагають авторизуватись, додали у Міноборони.

«Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій — це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує Армія+ у своїх підрозділах», — додав заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

Нагадаємо, що застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.