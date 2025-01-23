Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 24 січня, в мікрорайоні Соляні до вечора не буде води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє з 10.00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

ПГУ, 1 - 61; 2 - 18;

пров Міжрічний;

пров Київський;

пров Армійський;

пров Корабельний;

пров Ентузіастів;

пров Травневий;

пров Лінійний;

пров Парусний;

пров Флотський;

пров Рядовий;

пров Міський;

пров Якорний;

пров Зоряний;

вул. Флотська, 1-185;

вул. Рубіжна;

вул.Променева.

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