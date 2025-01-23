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Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 24 січня, в мікрорайоні Соляні до вечора не буде води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє з 10.00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • ПГУ, 1 - 61; 2 - 18;
  • пров Міжрічний;
  • пров Київський;
  • пров Армійський;
  • пров Корабельний;
  • пров Ентузіастів;
  • пров Травневий; 
  • пров Лінійний; 
  • пров Парусний; 
  • пров Флотський; 
  • пров Рядовий; 
  • пров Міський; 
  • пров Якорний; 
  • пров Зоряний;
  • вул. Флотська, 1-185;
  • вул. Рубіжна; 
  • вул.Променева.

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Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
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