Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
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- Даріна Мельничук
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18:55, 23 січня, 2025
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Завтра, 24 січня, в мікрорайоні Соляні до вечора не буде води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє з 10.00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- ПГУ, 1 - 61; 2 - 18;
- пров Міжрічний;
- пров Київський;
- пров Армійський;
- пров Корабельний;
- пров Ентузіастів;
- пров Травневий;
- пров Лінійний;
- пров Парусний;
- пров Флотський;
- пров Рядовий;
- пров Міський;
- пров Якорний;
- пров Зоряний;
- вул. Флотська, 1-185;
- вул. Рубіжна;
- вул.Променева.
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