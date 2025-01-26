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Єрмак прокоментував оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.uaГолова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні вкидом.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Єрмак наголосив, що жодні «мирні плани за 100 днів», про які пишуть медіа, не відповідають реальності.

«Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни», —  написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.

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