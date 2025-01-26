Єрмак прокоментував оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні
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- Володимир Коваль
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17:30, 26 січня, 2025
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні вкидом.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Єрмак наголосив, що жодні «мирні плани за 100 днів», про які пишуть медіа, не відповідають реальності.
«Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни», — написав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.
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