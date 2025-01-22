Трамп дав завдання завершити російсько-українську війну за 100 днів, — WSJ

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог разом з Дональдом Трампом/ Фото: The Wall Street Journal

Президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити

Кіт Келлог відіграє ключову роль у мирних переговорах, пише The Wall Street Journal.

Джерела видання кажуть, що він має план припинення війни, але переговорний процес буде під чітким контролем Дональда Трампа.

«Укладання угоди з російським диктатором Володимиром Путіним буде складнішим завданням, ніж його собі уявляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край конфлікту до вступу на посаду президента», — повідомляє видання.

Реклама

Джон Болтон, колишній радник Трампа з нацбезпеки у Білому домі, сказав, що чув як Дональд Трамп хвалив Кіта Келлога, тому що він «ніколи не висловлює свою думку, поки я не попрошу».

Військовий досвід Кіта Келлога може бути важливим для Данальда Трампа, оскільки він також думає над тим, чи потрібно продовжувати надавати Україні допомогу. Але Кіт Келлог ніколи не працював дипломатом, і, вірогідно, не братиме участі в реальних переговорах з Росією.

Україна сподівається, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з Росією. Однак російський президент Володимир Путін, найімовірніше, не погодиться на припинення війни, вважає ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Як відомо, після інавгурації американський президент Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до угоди для припинення війни.

Після цього Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну вже цього року, проте головним пріоритетом залишається досягнення справедливого та надійного миру.