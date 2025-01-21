«Не просто швидко, а справедливо передусім»: Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну цього року

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну вже цього року, проте головним пріоритетом залишається досягнення справедливого та надійного миру.

Таку думку він висловив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до угоди для припинення війни.

«Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив. Він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер. Ця війна – у нас, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас усіх, для українців. Щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього», – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що переговори України з командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

Інавгурація Трампа: що відомо

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.