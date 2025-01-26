Україна нанесла удар по складах Росії: знищено близько 200 «Шахедів». Фото: Wikipedia

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників російських окупантів на території Орловської області Росії.

Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Повідомляється, що в результаті української атаки було знищено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини для дронів. Зокрема, зафіксовано вторинну детонацію.

«Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 «Шахедів» вже не буде застосовано проти нашої країни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія завдала по території України близько 1250 ударів авіабомбами, використала понад 750 дронів і випустила більш ніж 20 ракет різного типу.