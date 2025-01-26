Зеленський розповів яким озброєнням Росія завдавала ударів по Україні на цьому тижні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія завдала по території України близько 1250 ударів авіабомбами, використала понад 750 дронів і випустила більш ніж 20 ракет різного типу.

Про це він повідомив у Facebook.

«Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну», — написав Володимир Зеленський.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

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Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.