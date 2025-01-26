  • неділя

    26 січня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський розповів яким озброєнням Росія завдавала ударів по Україні на цьому тижні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс ПрезидентаПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія завдала по території України близько 1250 ударів авіабомбами, використала понад 750 дронів і випустила більш ніж 20 ракет різного типу.

Про це він повідомив у Facebook.

«Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну», — написав Володимир Зеленський.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

Останні новини про: Війна в Україні

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку
Росіяни за добу обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: четверо поранених
Єрмак прокоментував оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

Володимир Коваль
новини

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль
новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Єрмак прокоментував оприлюднений у мережі «100-денний план Трампа» щодо завершення війни в Україні
Росіяни за добу обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: четверо поранених
«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

2 години тому

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль

Головне сьогодні