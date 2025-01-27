  • понеділок

    27 січня, 2025

  • 5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині сьогодні прогнозують мінливу хмарність та туман

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 січня, у Миколаївській області очікується мінлива  хмарність  без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області становитиме вночі 2 - 7 градусів тепла, а вдень підійметься до 7 - 12 градусів тепла.

У Миколаєві вночі очікується 4 - 6 градусів тепла, вдень 9 - 11 градусів тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С. 

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині завтра очікується дощ та туман
На Миколаївщині очікується сильний туман: водіїв попереджають про погіршення видимості
На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман
Реклама

Читайте також:

новини

Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

Володимир Коваль
новини

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль
новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман
На Миколаївщині очікується сильний туман: водіїв попереджають про погіршення видимості
На Миколаївщині завтра очікується дощ та туман

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

13 годин тому

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль

Головне сьогодні