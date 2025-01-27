На Миколаївщині сьогодні прогнозують мінливу хмарність та туман

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області становитиме вночі 2 - 7 градусів тепла, а вдень підійметься до 7 - 12 градусів тепла.

У Миколаєві вночі очікується 4 - 6 градусів тепла, вдень 9 - 11 градусів тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.