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«Повна фігня»: так у МЗС назвали ультиматум Росії щодо НАТО

Георгій Тихий. Фото: my рейтингиГеоргій Тихий. Фото: my рейтинги

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вимогу Росії відмовитися від обіцянки НАТО, даної в Бухаресті, про вступ України, як умову завершення війни.

Про це повідомляє Європейська правда.

Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, реагуючи на вимогу Росії скасувати намір щодо вступу України до НАТО, зафіксований у декларації Бухарестського саміту 2008 року, як умову врегулювання війни між Росією та Україною, зазначив: «Москві ніхто слова з цього приводу не давав».

«Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання», – заявив Георгій Тихий

Нагадаємо, Генеральний секретар альянсу Марк Рютте вважає, що Президент РФ Володимир Путін не має права вето чи впливу  щодо того, хто може вступити до НАТО

 

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