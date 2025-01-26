Георгій Тихий. Фото: my рейтинги

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вимогу Росії відмовитися від обіцянки НАТО, даної в Бухаресті, про вступ України, як умову завершення війни.

Про це повідомляє Європейська правда.

Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, реагуючи на вимогу Росії скасувати намір щодо вступу України до НАТО, зафіксований у декларації Бухарестського саміту 2008 року, як умову врегулювання війни між Росією та Україною, зазначив: «Москві ніхто слова з цього приводу не давав».

«Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання», – заявив Георгій Тихий.

Нагадаємо, Генеральний секретар альянсу Марк Рютте вважає, що Президент РФ Володимир Путін не має права вето чи впливу щодо того, хто може вступити до НАТО.