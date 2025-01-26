«Повна фігня»: так у МЗС назвали ультиматум Росії щодо НАТО
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- Володимир Коваль
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23:55, 26 січня, 2025
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вимогу Росії відмовитися від обіцянки НАТО, даної в Бухаресті, про вступ України, як умову завершення війни.
Про це повідомляє Європейська правда.
Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, реагуючи на вимогу Росії скасувати намір щодо вступу України до НАТО, зафіксований у декларації Бухарестського саміту 2008 року, як умову врегулювання війни між Росією та Україною, зазначив: «Москві ніхто слова з цього приводу не давав».
«Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання», – заявив Георгій Тихий.
Нагадаємо, Генеральний секретар альянсу Марк Рютте вважає, що Президент РФ Володимир Путін не має права вето чи впливу щодо того, хто може вступити до НАТО.
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