Вилучили сигарет на мільйон гривень: одесита оштрафували за незаконну торгівлю

22-річний одесит через інтернет придбав 12 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, плануючи їх продати, однак його затримали.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Під час обшуків у Пересипському районі Одеси правоохоронці знайшли тютюнові вироби вартістю один мільйон гривень. Чоловік зберігав цигарки в орендованих приміщеннях та гаражах.

Як з’ясувалося, затриманий не мав ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та не був зареєстрований як підприємець.

Суд визнав його винним за частиною 1 статті 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і призначив штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Одесита оштрафували за незаконну торгівлю сигаретами, фото: БЕБ в Одеській області Одесита оштрафували за незаконну торгівлю сигаретами, фото: БЕБ в Одеській області Одесита оштрафували за незаконну торгівлю сигаретами, фото: БЕБ в Одеській області

Нагадаємо, що також в Одесі судитимуть громадянку Грузії за продаж сигарет без марок акцизного податку.