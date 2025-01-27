Вилучили сигарет на мільйон гривень: одесита оштрафували за незаконну торгівлю
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- Марія Хаміцевич
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19:07, 27 січня, 2025
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22-річний одесит через інтернет придбав 12 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, плануючи їх продати, однак його затримали.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.
Під час обшуків у Пересипському районі Одеси правоохоронці знайшли тютюнові вироби вартістю один мільйон гривень. Чоловік зберігав цигарки в орендованих приміщеннях та гаражах.
Як з’ясувалося, затриманий не мав ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та не був зареєстрований як підприємець.
Суд визнав його винним за частиною 1 статті 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і призначив штраф у розмірі 85 тисяч гривень.
Нагадаємо, що також в Одесі судитимуть громадянку Грузії за продаж сигарет без марок акцизного податку.
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