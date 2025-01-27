У Херсоні обладнали підземну лікарню з операційними та реанімаціями
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- Даріна Мельничук
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19:38, 27 січня, 2025
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В одному із медзакладів Херсона облаштували підземну лікарню з операційним та реанімаційним блоками.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, у лікарні також є палатами інтенсивної терапії, маніпуляційний кабінет, лабораторія, склад медикаментів та необхідних медичних обладнань.
«Ще 4 місяці тому тут розпочиналися будівельні роботи, уже сьогодні — завершено капітальний ремонт приміщень, площею 560 квадратних метрів», — пише Олександр Прокудін.
Крім цього, у сховищі встановили внутрішній генератор, електропостачання, водопостачання, а також працює система пожежогасіння. Вхід до підземного медзакладу облаштований електропідйомниками для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Олександр Прокудін додав, що на будівництво лікарні вже витратили майже 13,3 мільйони гривень державних коштів та 5,7 мільйонів гривень — обласних.
Нагадаємо, у Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень.
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