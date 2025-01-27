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У Херсоні обладнали підземну лікарню з операційними та реанімаціями

У Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudinУ Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudin

В одному із медзакладів Херсона облаштували підземну лікарню з операційним та реанімаційним блоками.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, у лікарні також є палатами інтенсивної терапії, маніпуляційний кабінет, лабораторія, склад медикаментів та необхідних медичних обладнань.

«Ще 4 місяці тому тут розпочиналися будівельні роботи, уже сьогодні — завершено капітальний ремонт приміщень, площею 560 квадратних метрів», — пише Олександр Прокудін.

Крім цього, у сховищі встановили внутрішній генератор, електропостачання, водопостачання, а також працює система пожежогасіння. Вхід до підземного медзакладу облаштований електропідйомниками для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudinУ Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudin
У Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudinУ Херсоні облаштували підземну лікарню. Скриншот з відео: @olexandrprokudin

Олександр Прокудін додав, що на будівництво лікарні вже витратили майже 13,3 мільйони гривень державних коштів та 5,7 мільйонів гривень — обласних.

Нагадаємо, у Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень. 

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