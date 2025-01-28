Наловив риби на понад мільйон гривень: у Миколаєві затримали рибалку

Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Нацполіція Миколаївщини

На Бузькому лимані біля мікрорайону Мала Корениха у Миколаєві правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу.

У чоловіка вилучили човен, автомобіль, сітки та 756 рибин, серед яких 678 тараней, 76 молодих судаків та 2 окуні, зазначили у поліції Миколаївської області.

За попередніми підрахунками, збитки, завдані державі, становлять мільйон гривень. Вилучені біоресурси передали на зберігання рибоохоронному господарству.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним промислом»). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці нагадують, що з 1 листопада в Україні діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах, а риболовля дозволена лише зимовими вудками з обмеженням у 7 гачків на людину та нормою вилову 3 кілограми плюс одна велика рибина.

Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Нацполіція Миколаївщини Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Держекоінспекції Південно-західного округу уточнили, що чоловік виловлював рибу чотирма мисиновими сітками загальною довжиною 300 метрів, а збиток державі склав 1,3 мільйон гривень.

Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Держекоінспекція Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Держекоінспекція Поліція затримала у Миколаєві рибалку за незаконний вилов, фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що також перед судом постане 43-річний мешканець Миколаївського району, якого підозрюють у незаконній ловлі риби. Шкоду, яку він наніс рибному господарству оцінюють у понад 420 тисяч гривень.