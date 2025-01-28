Наловив риби на понад мільйон гривень: у Миколаєві затримали рибалку
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:48, 28 січня, 2025
-
На Бузькому лимані біля мікрорайону Мала Корениха у Миколаєві правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу.
У чоловіка вилучили човен, автомобіль, сітки та 756 рибин, серед яких 678 тараней, 76 молодих судаків та 2 окуні, зазначили у поліції Миколаївської області.
За попередніми підрахунками, збитки, завдані державі, становлять мільйон гривень. Вилучені біоресурси передали на зберігання рибоохоронному господарству.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним промислом»). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.
Правоохоронці нагадують, що з 1 листопада в Україні діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах, а риболовля дозволена лише зимовими вудками з обмеженням у 7 гачків на людину та нормою вилову 3 кілограми плюс одна велика рибина.
У Держекоінспекції Південно-західного округу уточнили, що чоловік виловлював рибу чотирма мисиновими сітками загальною довжиною 300 метрів, а збиток державі склав 1,3 мільйон гривень.
Нагадаємо, що також перед судом постане 43-річний мешканець Миколаївського району, якого підозрюють у незаконній ловлі риби. Шкоду, яку він наніс рибному господарству оцінюють у понад 420 тисяч гривень.
Останні новини про: Миколаїв