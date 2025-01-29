Робочі професії в дефіциті: в Україні бракує швачок, електриків та будівельників

Жінки Миколаївщини, які опановують нову професію за підтримки ПРООН в Україні та уряду Данії. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Ситуація на ринку праці України залишається складною. Дефіцит кадрів спостерігається майже в усіх сферах, а найбільший попит мають робітничі спеціальності.

Як повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, наразі роботодавці змагаються за кваліфікованих працівників. Нестача кадрів відчувається в будівництві, транспортній галузі та переробній промисловості.

«Зараз час працівника. Практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів і ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових. Найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості», — зазначила вона.

За її словами, гостро стоїть питання пошуку швачок, електромонтерів з ремонту електроустаткування, сантехніків, електриків, монтерів колії, слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, зварників, електрогазозварників, автослюсарів.

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Слід зазначити, що знайти роботу нині простіше у великих містах — Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Натомість у прифронтових регіонах ситуація залишається складною через активні бойові дії.

Як розповіла Юлія Жовтяк, нестача кваліфікованих працівників була актуальною ще до початку повномасштабної війни, але зараз ситуація загострилася. Вона переконана, що слід змінити підхід та популяризувати профтехосвіту.

«Причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії. Вони роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними. Задача — змінити стереотип сприйняття профтехосвіти. Це виклик не лише для служби, а й бізнесу, центральних та регіональних органів влади», — наголошує вона.

Вона прогнозує, що після перемоги особливо затребуваними будуть фахівці у сфері будівництва, відновлення житла, енергетичної інфраструктури, водо- та газопостачання. Значний попит буде на працівників соціальної сфери та медиків.

Нагадаємо, що кількість безробітних у Миколаєві зросла на 11%, станом на 1 листопада 2024 року на обліку в центрі зайнятості перебували 715 людей.