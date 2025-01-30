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Авіакатастрофа у Вашингтоні: з ріки Потомак витягнули вже 19 тіл

Автомобілі аварійної служби стоять біля місця аварії пасажирського літака в річці Потомак, недалеко від Вашингтона, США, 29 січня 2025 року. Фото: REUTERS/Carlos BarriaАвтомобілі аварійної служби стоять біля місця аварії пасажирського літака в річці Потомак, недалеко від Вашингтона, США, 29 січня 2025 року. Фото: REUTERS/Carlos Barria

У штаті Колумбія в США зіткнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер. Наразі знайдено 19 тіл загиблих. Президент США Дональд Трамп назвав цю трагедію «жахливою» і вважає, що її «слід було запобігти».

Про це Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, передає CNN.

Зазначимо, що після авіакатастрофи літак впав у річку Потомак, де і ведуться основні рятувально-пошукові роботи. За попередніми даними американських ЗМІ, знайдено 19 тіл загиблих, про вцілілих свідчень немає.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він повністю поінформований про авіакатастрофу та стежить за ситуацією. Пізніше Президент США поширив допис, де заявив, авіатрощі «здається, слід було запобігти».

«Це була ясна ніч, на літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. Не добре!» — написав Дональд Трамп.

На подію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив підтримку президенту США Дональду Трампу і американському народу.

«Шокуючі новини з Вашингтона, США, де літак American Airlines і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі. Співчуваємо сім'ям та близьким загиблих», — написав Зеленський у соцмережі Х.

Він також відзначив виняткову самовідданість рятувальників США під час пошуково-рятувальної операції і висловив підтримку Штатам.

Нагадаємо, що у ніч на 30 січня поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час заходу на посадку. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак.

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