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У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером і впав у річку: триває рятувальна операція

Авіакатастрофа у Вашингтоні, фото: Ендрю Харнік, Getty ImagesАвіакатастрофа у Вашингтоні, фото: Ендрю Харнік, Getty Images

У ніч на 30 січня поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час заходу на посадку. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак.

Як повідомляє CNN із посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA) та Міноборони, на борту літака Bombardier CRJ700, який виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. Літак вилетів з міста Вічіта, штат Канзас.

Гелікоптер Sikorsky H-60 Black Hawk армії США вилетів із військової бази Форт Белвуар у Вірджинії. На його борту було троє членів екіпажу, VIP-пасажирів не перевозили.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, на місці аварії працюють федеральні та місцеві служби, намагаючись урятувати якомога більше людей. У рятувальній операції беруть участь водолази.

Авіакатастрофа у Вашингтоні, фото: CNNАвіакатастрофа у Вашингтоні, фото: CNN

Національний аеропорт імені Рейгана тимчасово закрили. За даними джерел CNN у правоохоронних органах, є підтверджені жертви, однак рятувальники ще не знайшли жодного вцілілого.

«Літак розбитий на уламки у воді, а гелікоптер знаходиться неподалік», — повідомляють очевидці.

На річці Потомак поблизу місця аварії працюють машини екстреної служби, фото: Карлос Баррія, ReutersНа річці Потомак поблизу місця аварії працюють машини екстреної служби, фото: Карлос Баррія, Reuters

Нагадаємо, що раніше у місті Фуллертон, в штаті Південної Каліфорнії США, приватний чотиримісний літак упав на дах виробничої будівлі, де працювало 200 людей. У результаті авіакатастрофи загинуло двоє людей, 18 — отримали поранення.

А у Південній Кореї пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту. Вижили тільки дві людини.

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