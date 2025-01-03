У США приватний літак врізався у будівлю де працювало 200 людей: є жертви

У США літак врізався у будівлю, скрин з відео

У місті Фуллертон, в штаті Південної Каліфорнії США, приватний чотиримісний літак упав на дах виробничої будівлі, де працювало 200 людей.

Це сталося 2 січня, пише Associated Press. У результаті авіакатастрофи загинуло двоє людей, 18 — отримали поранення.

Зазначається, що поліція ще не встановила особи загиблих. Невідомо, чи це були пасажири літака, чи це були працівники підприємства, яке постраждало. Дев'ятьох постраждалих доправили до лікарні.

Як пише агентство, літак зазнав аварії менш ніж через дві хвилини після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон. Працівник аеропорту Кріс Вільялобос розповів, що після зльоту пілот повідомив диспетчерську службу, що збирається розвернутися та здійснити аварійну посадку. Причина цього рішення поки що незрозуміла.

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Момент авіакатастрофи зафіксували камери відеоспостереження. За словами агентства, на кадрах видно, що літак нахилився на бік, а потім врізався у будівлю компанії Michael Nicholas Designs. Федеральне управління цивільної авіації заявило, що літак був одномоторним Van's RV-10.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.

Згодом Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу із землі поблизу російського міста Грозний. Він звинуватив РФ в збитті літака та заявив, що росіяни хотіли «зам'яти» інцидент.