Президент Азербайджану звинуватив РФ в збитті літака та заявив, що росіяни хотіли «зам'яти» інцидент

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, фото: Ilham Aliyev

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який розбився в Актау, зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу із землі поблизу російського міста Грозний.

Про це він повідомив в інтервʼю для телебачення, цитує його агентство Trend.

Ільхам Алієв розказав деякі причини повʼязані із катастрофою літака. За його словами, остаточна версія стане відома після відкриття чорних скриньок. А втім, і початкові версії «досить обґрунтовані та спираються на факти».

«Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку», — наголосив Ільхам Алієв.

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Внаслідок вогню, відкритого із землі, сильно постраждала і хвостова частина літака, зазначив президент. Він також відкинув версію зіткнення зі зграєю птахів, до якої схилялися «деякі кола Росії».

«Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче замʼяти питання», — заявив глава Азербайджану.

Водночас він вважає, що літак збили ненавмисно. Він зауважив, що визнати свою провину, своєчасно попросити вибачення перед Азербайджаном і донести це до громадськості — це те, що мала зробити москва.

«На жаль, перші три дні ми не чули від росії нічого, окрім маячних версій», — заявив він держави.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines.

Прямо російський президент не підтвердив, що літак був пошкоджений ракетою ППО. Однак у розмові йшлось, що у цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.