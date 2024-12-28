Авіакатастрофа в Актау: бортпровідник розповів деталі

Бортпровідник літака Зульфугар Асадов. Скріншот. APA TV

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи 25 грудня біля казахстанського міста Актау, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Про це бортпровідник Зульфугар Асадов розповів APA TV.

За його словами, під час польоту до Грозного надзвичайна ситуація на борту виникла ще до аварійної посадки. При наближенні до аеропорту екіпаж помітив, що територію накрив «надзвичайно густий туман».

Капітан почав зниження, але через погану видимість три спроби посадити літак були марними.

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— У цей момент зовні літака пролунав незвичайний звук. Я одразу попрямував до салону разом із колегою Айданом Рагімлі. Ми побачили, що серед пасажирів почалася паніка, — сказав Зульфугар Асадов.

Командир літака був змушений здійснити екстрену посадку через несправність двигуна. Посадка на воду могла б завершитися катастрофою, оскільки існувала загроза руйнування літака. За словами бортпровідника, як екіпаж, так і пасажири діяли чітко відповідно до інструкцій.

Також Зульфугар Асадов спростував інформацію від низки російських ЗМІ про те, що під час польоту вибухнув балон.

— Це неправда. Якби щось трапилось із кисневим балоном, то літак розірвало б на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності, — розповів Зульфугар Асадов.

Асадов наголосив, що не сподівався вижити після падіння літака.

— Коли ми впали на землю, я думав, що ми вже мертві. Бо була сильна тряска. Наче все тіло трясло. Я не сподівався вижити. Слава Аллаху, я вижив. Шкода, що членам нашого екіпажу та іншим пасажирам так не пощастило. Ми вижили завдяки героїзму нашого командира екіпажу та другого пілота, — додав Зульфугар Асадов.

Раніше повідомлялось, що внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей. Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».