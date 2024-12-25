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У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного: є виживші

У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: TengrinewsУ Казахстані розбився пасажирський літак, фото: Tengrinews

У Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Він виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії.

Про це пише казахстанське видання Tengrinews.

Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт зробив кілька кіл над аеропортом Актау, показують дані сервісу Flightradar.

Причини катастрофи поки невідомі, однак, за попередніми даними, літак подавав сигнал про надзвичайну ситуацію. Азербайджанські медіа як причину аварії називають зіткнення літака із птахами.

У Казахстані зазначають, що на борту літака було пʼять членів екіпажу та 67 пасажирів. Міністерка охорони здоров’я Акмарал Альназарова повідомила, що 6 людей вижили. За іншими даними, таких людей 18. Постраждалі — у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше вантажний літак впав на житловий будинок біля литовського аеропорту Вільнюса. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

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