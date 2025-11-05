  • середа

У США розбився вантажний літак: загинули щонайменше семеро людей

Фото: WAVEУ США розбився вантажний літак. Фото: WAVE

У місті Луїсвілл, штат Кентуккі, ввечері 4 листопада розбився вантажний літак компанії UPS невдовзі після зльоту. За попередніми даними, загинули семеро людей, ще одинадцять отримали поранення.

Про це повідомляють CNN та BBC.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що серед загиблих, ймовірно, троє членів екіпажу. Він назвав катастрофу «вкрай жорстокою» та зазначив, що масштаби руйнувань видно навіть на фото і відео з місця трагедії.

За словами місцевої влади, постраждалі зазнали тяжких травм, і кількість жертв може зрости. Літак UPS рейсу 2976 прямував до Гонолулу (штат Гаваї) та перевозив близько 144 тисяч літрів палива. Після падіння судно пошкодило кілька будівель поблизу, зокрема підприємство з перероблення нафти.

У США розбився вантажний літак. Фото: ReutersУ США розбився вантажний літак. Фото: Reuters

Унаслідок аварії виникла масштабна пожежа, яка охопила кілька споруд. Спочатку жителів у радіусі п’яти миль від аеропорту закликали не наближатися до місця катастрофи через ризик вибухів і забруднення повітря, однак пізніше зону небезпеки звузили до однієї милі.

Начальник пожежної служби Луїсвілля Брайан О’Ніл повідомив, що пожежу вдалося майже повністю локалізувати, але рятувальні служби досі працюють на місці події.

Причини катастрофи встановлюватиме Національне бюро з безпеки на транспорті США. Слідча група прибуде до Кентуккі 5 листопада.

Нагадаємо, раніше у місті Фуллертон, в штаті Південної Каліфорнії США, приватний чотиримісний літак упав на дах виробничої будівлі, де працювало 200 людей.

