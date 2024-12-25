Унаслідок авіакатастрофи в Казахстані загинули 38 людей

У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: Tengrinews

Внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей. Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Як повідомляє Report, такі дані озвучив віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.

«Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих. Тіла в поганому стані, вони у більшості обгоріли», – зазначив Бозумбаєв.

Крім того, Канат Бозумбаєв зазначив, що ще 29 постраждалих в аварії, серед них двоє дітей, зараз перебувають у лікарнях. Стан 11 осіб залишається стабільно важким, інші пацієнти мають травми середньої важкості.

Він також зазначив, що серед тих, хто вижив, немає громадян Казахстану. Для ідентифікації тіл загиблих планується провести експертизу.

«Є поки що одна жінка, особу якої не встановлено. Вона непритомна в лікарні, документів немає. Серед решти 29 тих, хто вижив, жодного казахстанця немає», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт зробив кілька кіл над аеропортом Актау, показують дані сервісу Flightradar.

Причини катастрофи поки невідомі, однак, за попередніми даними, літак подавав сигнал про надзвичайну ситуацію. Азербайджанські медіа як причину аварії називають зіткнення літака із птахами.