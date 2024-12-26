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Пасажирський літак, який розбився у Казахстані, збила російська ракета, — ЗМІ

Розбитий літак. Фото видання ReutersРозбитий літак. Фото видання Reuters

Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

Про це пише Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану та видання AnewZ.

Як повідомляється, ракета вибухнула поряд із літаком, пошкодивши його, що призвели до катастрофи. Сталося це під час активності безпілотників над Грозним.

Ракету було випущено із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомляє видання AnewZ.

Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Нагадаємо, що 25 грудня у Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Він виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії. на борту літака було пʼять членів екіпажу та 67 пасажирів. В авіакатастрофі загинули 38 людей. 

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