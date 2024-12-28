Путін вибачився перед президентом Азербайджану за падіння літака поблизу Актау

Ільхам Алієв та Володимир Путін. Фото: Vesti.az

Президент РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines. Але не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Прямо російський президент не підтвердив, що літак був пошкоджений ракетою ППО. Однак у розмові йшлось, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в аеропорт міста Грозний.

«У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», — йдеться в повідомленні Кремля.

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У Кремлі додали, що Слідчий комітет почав розслідування за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.