У Казахстані не коментують інформацію про сліди від нібито обстрілу літака, що впав біля Актау
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- Аліса Мелік-Адамян
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23:30, 25 грудня, 2024
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У Казахстані відмовились коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, який впав під час польоту з Азербайджану. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.
Припущення прокоментував на пресконференції заступник прем'єр-міністра Казахстану Канат Бозумбаєв, цитує видання Orda.
Він сказав, що наразі «навіть попередні висновки неможливі», однак на місце катастрофи прибули фахівці, які проведуть експертизи у взаємодії зі службами інших держав.
Раніше в мережі поширили відео, на якому показали нібито хвостову частину літака, всіяну отворами невідомого походження. Припускали, що їх спричинили кулі або уламки.
«Поки що голослівно щось говорити не можу», — сказав заступник прем’єра.
Він додав, що частини літака розкидані на відстані близько 500 метрів, а екіпаж запросив посадку в Казахстані після зіткнення з птахами.
Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що у Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт зробив кілька кіл над аеропортом Актау, показують дані сервісу Flightradar.
Внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.
Причини катастрофи поки невідомі, однак, за попередніми даними, літак подавав сигнал про надзвичайну ситуацію. Азербайджанські медіа як причину аварії називають зіткнення літака із птахами.
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