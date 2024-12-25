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У Казахстані не коментують інформацію про сліди від нібито обстрілу літака, що впав біля Актау

Місце падіння літаку Azerbaijan AirlinesМісце падіння літаку Azerbaijan Airlines

У Казахстані відмовились коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, який впав під час польоту з Азербайджану. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Припущення прокоментував на пресконференції заступник прем'єр-міністра Казахстану Канат Бозумбаєв, цитує видання Orda.

Він сказав, що наразі «навіть попередні висновки неможливі», однак на місце катастрофи прибули фахівці, які проведуть експертизи у взаємодії зі службами інших держав.

Раніше в мережі поширили відео, на якому показали нібито хвостову частину літака, всіяну отворами невідомого походження. Припускали, що їх спричинили кулі або уламки.

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«Поки що голослівно щось говорити не можу», — сказав заступник прем’єра.

Він додав, що частини літака розкидані на відстані близько 500 метрів, а екіпаж запросив посадку в Казахстані після зіткнення з птахами.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що у Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт зробив кілька кіл над аеропортом Актау, показують дані сервісу Flightradar.

Внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей. 

Причини катастрофи поки невідомі, однак, за попередніми даними, літак подавав сигнал про надзвичайну ситуацію. Азербайджанські медіа як причину аварії називають зіткнення літака із птахами.

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