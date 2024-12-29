У Південній Кореї розбився пасажирський літак: на борту була 181 людина, вижили двоє

Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap

Пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Про це пишуть Yonhap і BBC.

Рейс Boeing 737-800, який виконує авіакомпанія Jeju Air, прилетів до аеропорту «Муан» з Бангкока (Таїланд). Він перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили двоє членів екіпажу — чоловік і жінка — які були у хвостовій частині літака на момент авіакатастрофи. Вони у лікарні.

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap

Jeju Air — найпопулярніша бюджетна авіакомпанія Південної Кореї, яка виконує рейси в десятки пунктів призначення по всій Азії. Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air публічно вибачився перед жертвами катастрофи. Виробник літаків Boeing також висловив свої співчуття та заявив, що підтримує зв’язок із південнокорейською авіакомпанією Jeju Air після смертельної катастрофи.

Усі внутрішні та міжнародні рейси з міжнародного аеропорту «Муан» скасовані.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

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Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.