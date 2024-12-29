  • неділя

    29 грудня, 2024

  • -0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • -0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південній Кореї розбився пасажирський літак: на борту була 181 людина, вижили двоє

Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: YonhapАвіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap

Пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Про це пишуть Yonhap і BBC.

Рейс Boeing 737-800, який виконує авіакомпанія Jeju Air, прилетів до аеропорту «Муан» з Бангкока (Таїланд). Він перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили двоє членів екіпажу — чоловік і жінка — які були у хвостовій частині літака на момент авіакатастрофи. Вони у лікарні.

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: YonhapАвіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap
Авіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: YonhapАвіакатастрофа пасажирського літака в Південній Кореї, фото: Yonhap

Jeju Air — найпопулярніша бюджетна авіакомпанія Південної Кореї, яка виконує рейси в десятки пунктів призначення по всій Азії. Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air публічно вибачився перед жертвами катастрофи. Виробник літаків Boeing також висловив свої співчуття та заявив, що підтримує зв’язок із південнокорейською авіакомпанією Jeju Air після смертельної катастрофи.

Усі внутрішні та міжнародні рейси з міжнародного аеропорту «Муан» скасовані.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії. 

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.

 

Останні новини про: Авіакатастрофа

Три авіакомпанії припинили рейси до міст Росії через катастрофу літака в Казахстані
Авіакатастрофа в Актау: бортпровідник розповів деталі
Путін вибачився перед президентом Азербайджану за падіння літака поблизу Актау
Реклама

Читайте також:

новини

ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Авіакатастрофа

Путін вибачився перед президентом Азербайджану за падіння літака поблизу Актау
Авіакатастрофа в Актау: бортпровідник розповів деталі
Три авіакомпанії припинили рейси до міст Росії через катастрофу літака в Казахстані

Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами»: є влучання та поранений

Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака