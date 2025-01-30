Наступного місяця у Вознесенській лікарні запрацює МРТ

Лікар проводить діагностику у Вознесенській лікарні. Фото: Вознесенська міськрада

У Вознесенській лікарні підключили та налаштували новітній магнітно-резонансний томограф. Перші пацієнти зможуть скористатися послугою вже в наступному місяці.

Як зазначили у Вознесенській міській раді, апарат дає змогу проводити широкий спектр обстежень.

«Отримане обладнання було оперативно встановлено завдяки капітальному ремонту приміщення та злагодженій роботі команди лікарні, місцевої влади та громади. Після завершення всіх необхідних налаштувань та навчання персоналу перші пацієнти зможуть скористатися МРТ вже з середини лютого», — йдеться у повідомленні.

Пацієнт на діагностиці у Вознесенській лікарні. Фото: Вознесенська міськрада Лікар проводить діагностику у Вознесенській лікарні. Фото: Вознесенська міськрада

Нагадаємо, що апарат для діагностики придбати за бюджетні кошти Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ ще в 2023 році, а доставили у листопаді 2024 року.