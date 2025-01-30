Наступного місяця у Вознесенській лікарні запрацює МРТ
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- Світлана Іванченко
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16:52, 30 січня, 2025
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У Вознесенській лікарні підключили та налаштували новітній магнітно-резонансний томограф. Перші пацієнти зможуть скористатися послугою вже в наступному місяці.
Як зазначили у Вознесенській міській раді, апарат дає змогу проводити широкий спектр обстежень.
«Отримане обладнання було оперативно встановлено завдяки капітальному ремонту приміщення та злагодженій роботі команди лікарні, місцевої влади та громади. Після завершення всіх необхідних налаштувань та навчання персоналу перші пацієнти зможуть скористатися МРТ вже з середини лютого», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що апарат для діагностики придбати за бюджетні кошти Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ ще в 2023 році, а доставили у листопаді 2024 року.
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