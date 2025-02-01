Чекаємо 6 місяців, далі аукціон: у Львові почали прибирати покинуті автомобілі з вулиць

Коммунальники Львова прибирають покинуте авто. Фото: Скриншот з відео

У Львові комунальники почали прибирати з вулиць міста покинуті автомобілі, які роками блокують вулиці і заважають руху.

Про це повідомив Львівський міський голова у Facebook.

Усім власникам покинутих автомобілів надається термін 6 місяців для того, щоб забрати свої машини, сплативши штраф за перебування на штрафмайданчику. Після цього автомобілі будуть продані на аукціоні.

— Машини, які роками стоять на вулицях Львова і заважають руху, більше не буде. Ми вже виявили 70 таких авто і почали евакуацію. Власники мають шанс їх забрати, але якщо цього не зроблять — місто виставить їх на аукціон, а кошти підуть у бюджет, – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що в Миколаєві планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії.