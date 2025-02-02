Молдова почала постачання газу до Придністров'я
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- Аліна Квітко
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1:08, 02 лютого, 2025
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Молдова почала перші постачання газу у позику невизнаному Придністров’ю.
Поставки стартували зранку у суботу, 1 лютого, повідомляє Радіо Свобода.
Виконувач обов'язків директора компанії Молдовагаз Вадим Чебан розповів, що постачання почалися о 8:30. Газ закачують в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, обсяги — достатні «для підтримки тиску».
За його словами, зараз у Придністров'я йде газ, який вже є в трубопроводах на території Молдови. Тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом на європейському ринку.
— Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється «Тираспольтрансгазом», – додав Чебан.
З 1 січня російський «Газпром» в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Придністровського регіону.
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