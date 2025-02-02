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Молдова почала постачання газу до Придністров'я

Фото: РСМолдова постачє газ до Придністров'я. Фото: РС

Молдова почала перші постачання газу у позику невизнаному Придністров’ю. 

Поставки стартували зранку у суботу, 1 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Виконувач обов'язків директора компанії Молдовагаз Вадим Чебан розповів, що постачання почалися о 8:30. Газ закачують в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, обсяги — достатні «для підтримки тиску».

За його словами, зараз у Придністров'я йде газ, який вже є в трубопроводах на території Молдови. Тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом на європейському ринку.

— Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється «Тираспольтрансгазом», – додав Чебан.

З 1 січня російський «Газпром» в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Придністровського регіону.

 

 

 

 

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